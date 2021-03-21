В евпаторийском парке им. Фрунзе массово спилили деревья

Прокуратура Евпатории проводит проверку по факту публикации в социальных сетях фотографий массовой санитарной обрезки и сноса деревьев в парке им. Фрунзе, которая вызвала обеспокоенность у местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Проверка проводится прокуратурой города. В случае выявления нарушений, будет решен вопрос о принятии мер реагирования», – сообщили в пресс-службе.

Несколькими днями ранее депутат городского совета Евпатории Оксана Таранина опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фотографии с места проведения работ в парке им. Фрунзе и сообщила, что деревья «выпиливают», а не просто обрезают. «Видимо готовят парк Фрунзе под застройку парка аттракционов «Забава». Другого объяснения просто не найти, – написала она. – На данный момент уничтожено в районе 30 деревьев».

В свою очередь, глава городской администрации Евпатории Роман Тихончук сообщил Крыминформу, что в парке проводится «санитарное омоложение» деревьев. «То, что происходит ежегодно, – подчеркнул Тихончук. – Специалистам же виднее, чем обывателям, какое дерево надо омолодить, какое гнилое, а какое нет».

Он подчеркнул, что такие работы производятся ежегодно перед началом сезона, пока у деревьев не начались «вегетативные процессы».

Годом ранее парк им. Фрунзе в Евпатории оказался в центре скандала – инвестор ООО «Парк Забава» подал заявку на реализацию проекта по благоустройству двух участков в парке, предполагавшую замену старого колеса обозрения, реконструкцию кафе и обустройство парковой территории.

Однако в конце апреля 2020 года стало известно, что министерство экономического развития Республики Крым отклонило заявление ООО «Парк Забава» на реализацию инвестпроекта на основании заключения коллег из минстроя республики. Но инвестор сразу подал повторную заявку. Летом того же года в городе организовали общественные слушания по данному проекту, но после того о судьбе парка не сообщалось.

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