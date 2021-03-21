Происшествия
В Алуште под мусоровозом провалился асфальт
В Алуште на улице Ялтинской в связи с прорывом водопровода на дороге размыло грунт. В появившийся провал заехал мусоровоз фирмы «Альтфатер».
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации города Галина Огнева.
Градоначальник рассказала, что в связи с происшествием были экстренно привлечены все службы. Прорыв воды устранили, яму засыпали, движение машин по дороге восстановили.
Бетонно-асфальтовое покрытие на дороге положат, когда материалы просядут и утрамбуются, сообщила Огнева.
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