В Алуште под мусоровозом провалился асфальт

В Алуште на улице Ялтинской в связи с прорывом водопровода на дороге размыло грунт. В появившийся провал заехал мусоровоз фирмы «Альтфатер».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Градоначальник рассказала, что в связи с происшествием были экстренно привлечены все службы. Прорыв воды устранили, яму засыпали, движение машин по дороге восстановили.

Бетонно-асфальтовое покрытие на дороге положат, когда материалы просядут и утрамбуются, сообщила Огнева.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Судака гарантировали долю Кайзеру, Магу и Бакалавру. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила конкурс на рекультивацию свалки в Судаке (полигон ТБО на трассе Судак – Богатовка в районе здания МЧС).

Графики подачи воды в Крыму никто отменять не собирается. Вода в Симферополе по-прежнему будет подаваться по графику, но к концу года ситуация может измениться к лучшему.

Специалисты считают решение строить в Крыму опреснители опасным. Несмотря на систематические заявления региональных властей о том, что решение по строительству опреснителей в Крыму принято окончательно, федеральные чиновники не спешат открыто его поддерживать.

Опреснительную установку в Ялте построят еще не скоро. Решение о строительстве опреснительной установки в Ялте принято, проект планируется реализовать к концу следующего года.