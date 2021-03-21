Общество
Ученый предрек Крыму многочисленные оползни
фото © Крым.реалии
В субботу в Черноморском регионе, а также в странах Средиземноморья наблюдалось большое число подземных толчков. По данным Сейсмомониторинга, сила толчков не была высокой – от 2 до 3 баллов.
При этом в Греции были зафиксированы толчки более сильные толчки – 4,9 баллов.
Журналисты обратились за комментарием к эксперту-экологу Анатолию Семенкову с просьбой пояснить, могут ли эти толчки быть предвестниками более мощного землетрясения в регионе.
Эксперт пояснил, что возмущения проходят по всей Альпийской складчатости, затрагивают Румынию, Балканы и Закавказье.
«Крымчанам в ближайшие два месяца не стоит опасаться сильных землетрясений, при этом незначительные волнения будут происходить регулярно», - сказал Семенков.Он добавил, что Черное море имеет собственный природный индикатор, который может с высокой точностью предупредить о приближении катастрофы.
«Залегающий в Черном море водород находится на глубине около двух километров, но в случае сильных волнений земной коры поднимается значительно выше, как это было при землетрясении в 1927 году, - отметил он, - Сейчас сероводород не поднимается выше обычных значений, значит и причин для беспокойства пока нет».
При этом эколог порекомендовал обратить внимание на состояние подпорных стен, склонов гор и дорог, расположенных вдоль Южного берега Крыма. По мнению Семенкова? последствия обильных дождей могут спровоцировать оползни.
«Учитывая, как много зданий в последнее время было построено на возвышенностях и склонах, существует вероятность, что напитанная водой почва может прийти в движение. И спровоцировать эту деятельность могут как раз слабые, но регулярные подземные толчки», - предостерег он.
По мнению ученого, специалисты противооползневой службы должны обследовать наиболее слабые места на предмет подвижности почвы. По результатам исследования будет необходимо укрепить наиболее опасные, отметил он. В противном случае специалист допускает разрушение подпорных стен, жилых домов и дорог на Южном берегу Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Ученый предрек Крыму многочисленные оползни
В субботу в Черноморском регионе, а также в странах Средиземноморья наблюдалось большое число подземных толчков. По данным Сейсмомониторинга, сила толчков не была высокой – от 2 до 3 баллов.
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