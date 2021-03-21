Строительство ледового дворца в Севастополе приостановлено

Возведение ледового дворца на проспекте Генерала Мельника в Севастополе затормозилось из-за неучтенных в проекте инженерных коммуникаций, расположенных на участке строительства.

Об этом сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

По его словам, сейчас коллеги из департамента капстроя завершают процесс вынесения сетей за пределы стройплощадки и строительство будет возобновлено.

«Пока еще не видно из-за строительного забора конструкций, потому что не позволяют сети полноценно выполнить работы по фундаменту», - пояснил Резниченко.

Что касается сроков завершения строительства, то пока они остаются прежними в соответствии с программой – конец следующего года, однако будут уточняться после возобновления строительно-монтажных работ.

Как сообщалось, ранее начало строительства ледового дворца стало неприятным сюрпризом для местных жителей, которых чуть не лишили единственной дороги и пролегающих под ней коммуникаций. Решение было найдено быстро – забор стройплощадки отодвинули от близлежащих домовладений.

По мнению Сергея Резниченко, в будущем горожане будут только рады появлению спортивного объекта.

«Я думаю, что жители по-другому немножко будут смотреть на эту ситуацию, когда завершится там строительство, будет соответствующее благоустройство и будет комфортно и жителям, и их детям заниматься в спорткомплексе», - считает он.

Напомним, летом 2017 года в правительстве Севастополя заявляли, что строить Ледовый дворец будут на деньги города. Запустить в Севастополе сразу два ледовых катка планировалось к 2020 году. Один как раз и собирались строить на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Реконструировать Воронцовский дворец попробует новый подрядчик. Подрядчик, занимавшийся реконструкцией Воронцовского дворца, в настоящий момент проходит по уголовному делу.

Ротенберга отодвинули от строек в «Артеке». По распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина единственным исполнителем проектирования и строительства новых объектов международного детского центра «Артек» станет группа компаний «Трансстройинвест» из Симферополя.

В Крыму многомиллионный госконтракт отдали компании из черного списка. Госкомводхоз Крыма доверил нацпроект и русло Салгира компании с сомнительной репутацией.

Аксенов отменил разрешения на разработку двух карьеров. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил разрешения на разработку карьеров вблизи сел Скалистое и Трудолюбовка Бахчисарайского района, выданные в 2016 году ООО «Строй-Групп-Инвест» и ООО «Бахчисарайское карьерное производственное эксплуатационное предприятие «Агропромэнерго».