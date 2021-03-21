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Власть

Строительство ледового дворца в Севастополе приостановлено

12:46 воскресенье, 21 марта 2021
Севастополь

Возведение ледового дворца на проспекте Генерала Мельника в Севастополе затормозилось из-за неучтенных в проекте инженерных коммуникаций, расположенных на участке строительства.

Об этом сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

По его словам, сейчас коллеги из департамента капстроя завершают процесс вынесения сетей за пределы стройплощадки и строительство будет возобновлено.

«Пока еще не видно из-за строительного забора конструкций, потому что не позволяют сети полноценно выполнить работы по фундаменту», - пояснил Резниченко.

Что касается сроков завершения строительства, то пока они остаются прежними в соответствии с программой – конец следующего года, однако будут уточняться после возобновления строительно-монтажных работ.

Как сообщалось, ранее начало строительства ледового дворца стало неприятным сюрпризом для местных жителей, которых чуть не лишили единственной дороги и пролегающих под ней коммуникаций. Решение было найдено быстро – забор стройплощадки отодвинули от близлежащих домовладений.

По мнению Сергея Резниченко, в будущем горожане будут только рады появлению спортивного объекта.

«Я думаю, что жители по-другому немножко будут смотреть на эту ситуацию, когда завершится там строительство, будет соответствующее благоустройство и будет комфортно и жителям, и их детям заниматься в спорткомплексе», - считает он.

Напомним, летом 2017 года в правительстве Севастополя заявляли, что строить Ледовый дворец будут на деньги города. Запустить в Севастополе сразу два ледовых катка планировалось к 2020 году. Один как раз и собирались строить на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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