Власть
Строительство ледового дворца в Севастополе приостановлено
Возведение ледового дворца на проспекте Генерала Мельника в Севастополе затормозилось из-за неучтенных в проекте инженерных коммуникаций, расположенных на участке строительства.
Об этом сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.
По его словам, сейчас коллеги из департамента капстроя завершают процесс вынесения сетей за пределы стройплощадки и строительство будет возобновлено.
«Пока еще не видно из-за строительного забора конструкций, потому что не позволяют сети полноценно выполнить работы по фундаменту», - пояснил Резниченко.
Что касается сроков завершения строительства, то пока они остаются прежними в соответствии с программой – конец следующего года, однако будут уточняться после возобновления строительно-монтажных работ.
Как сообщалось, ранее начало строительства ледового дворца стало неприятным сюрпризом для местных жителей, которых чуть не лишили единственной дороги и пролегающих под ней коммуникаций. Решение было найдено быстро – забор стройплощадки отодвинули от близлежащих домовладений.
По мнению Сергея Резниченко, в будущем горожане будут только рады появлению спортивного объекта.
«Я думаю, что жители по-другому немножко будут смотреть на эту ситуацию, когда завершится там строительство, будет соответствующее благоустройство и будет комфортно и жителям, и их детям заниматься в спорткомплексе», - считает он.
Напомним, летом 2017 года в правительстве Севастополя заявляли, что строить Ледовый дворец будут на деньги города. Запустить в Севастополе сразу два ледовых катка планировалось к 2020 году. Один как раз и собирались строить на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Реконструировать Воронцовский дворец попробует новый подрядчик. Подрядчик, занимавшийся реконструкцией Воронцовского дворца, в настоящий момент проходит по уголовному делу.
Ротенберга отодвинули от строек в «Артеке». По распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина единственным исполнителем проектирования и строительства новых объектов международного детского центра «Артек» станет группа компаний «Трансстройинвест» из Симферополя.
В Крыму многомиллионный госконтракт отдали компании из черного списка. Госкомводхоз Крыма доверил нацпроект и русло Салгира компании с сомнительной репутацией.
Аксенов отменил разрешения на разработку двух карьеров. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил разрешения на разработку карьеров вблизи сел Скалистое и Трудолюбовка Бахчисарайского района, выданные в 2016 году ООО «Строй-Групп-Инвест» и ООО «Бахчисарайское карьерное производственное эксплуатационное предприятие «Агропромэнерго».
Горы Крыма внезапно засыпало снегом фото
Не зря первый весенний месяц крымчане по-чеховски называют «мартабрь»: пользователи соцсетей делятся фотографиями метели, бушующей в эти дни на вершинах Крымских гор.
Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции
Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
19 марта
Курортный сезон
Новости курортного сезона