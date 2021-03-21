Происшествия
Рост преступности в Севастополе объяснили миграцией населения
фото © ria.ru
С учетом увеличения числа горожан, преступность в регионе не такая уж и большая, уверены в МВД.
Небывалый рост преступности в Севастополе местная полиция объяснила миграционными процессами.Ранее стало известно о том, что по итогам прошлого года Севастополь оказался на первом месте среди регионов РФ по росту преступности, значительно обогнав все другие города.
В городском управлении МВД пояснили, что за последние шесть лет прирост населения в городе превысил 100 тысяч человек, что стало самым большим показателем среди всех субъектов РФ. При этом за 2020 год плотность населения Севастополя возросла с 520 до 594 человека на один квадратный километр.
Кроме того, указали в полиции, в прошлом году в связи с невозможностью выехать за рубеж значительно вырос поток отдыхающих в город, что так же влияет на криминогенную обстановку.
Также правоохранители отметили, что в течение минувшего года в ущерб своим прямым обязанностям силы МВД были направлены на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымский суд приговорил украинца к восьми годам колонии. Нижнегорский районный суд Крыма признал гражданина Украины виновным в совершении разбойного нападения.
В Крыму уменьшилось количество поддельных банкнот. В банковской системе Республики Крым за прошлый год выявили 259 поддельных банкнот.
Захотелось покататься: пьяный мужчина угнал иномарку с СТО в Крыму. В Симферополе задержали нетрезвого местного жителя, угнавшего автомобиль со станции техобслуживания.
Бывший муж обворовал крымчанку за отказ идти на свидание. Жительница села Чайкино Джанкойского района заявила в полицию о том, что у нее украли деньги из дома.
Горы Крыма внезапно засыпало снегом фото
Не зря первый весенний месяц крымчане по-чеховски называют «мартабрь»: пользователи соцсетей делятся фотографиями метели, бушующей в эти дни на вершинах Крымских гор.
Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции
Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
19 марта
Курортный сезон
Новости курортного сезона