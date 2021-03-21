Рост преступности в Севастополе объяснили миграцией населения

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С учетом увеличения числа горожан, преступность в регионе не такая уж и большая, уверены в МВД.

Небывалый рост преступности в Севастополе местная полиция объяснила миграционными процессами.Ранее стало известно о том, что по итогам прошлого года Севастополь оказался на первом месте среди регионов РФ по росту преступности, значительно обогнав все другие города.

В городском управлении МВД пояснили, что за последние шесть лет прирост населения в городе превысил 100 тысяч человек, что стало самым большим показателем среди всех субъектов РФ. При этом за 2020 год плотность населения Севастополя возросла с 520 до 594 человека на один квадратный километр.

Кроме того, указали в полиции, в прошлом году в связи с невозможностью выехать за рубеж значительно вырос поток отдыхающих в город, что так же влияет на криминогенную обстановку.

Также правоохранители отметили, что в течение минувшего года в ущерб своим прямым обязанностям силы МВД были направлены на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.

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