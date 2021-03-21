Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 марта
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 марта.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 79 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью около 2 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 78 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью около 2 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 69 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью около -1 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крыму пообещали осадки «как из ведра». Следующая неделя не порадует крымчан теплом и солнцем. Практически на протяжении всей недели ожидаются обложные дожди и холода.
На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега. В ночь на 19 марта в горах Крыма прошел обильный снегопад. В Ялте — сильный ветер и гроза.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 марта.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 марта.
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