Власть
Крымских инвесторов планируют засекречивать
В Крыму планируют создать специальный правовой режим. Это позволит компаниям из других регионов работать в республике без смены регистрации.
Новый законопроект разработало Минэкономразвития России.
Крым станет особым административным районом и инвесторы смогут пользоваться всеми преимуществами свободной экономической зоны. В ближайшее время законопроект должны отправить в Госдуму.
Также планируется повысить ликвидность банковской системы Крыма. Это позволит активизировать процесс кредитования юридических лиц и населения.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму нашли «механизм» по урегулированию цен. Начиная с 2014 года и крымский бизнес, и чиновники регулярно заявляют, что цены можно контролировать. Изначально главным инструментом, который позволит сдерживать рост цен в регионе называли развитие логистики, апофеозом которого стал Крымский мост и его железнодорожная ветка.
Налоговая массово проверяет счета россиян за рубежом. Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них.
В Крыму дешевеют водка и пиво, но дорожают огурцы и бензин. В феврале рост потребительских цен в Крыму составил 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Налоговикам расширили доступ к банковским тайнам россиян. Целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий.
Горы Крыма внезапно засыпало снегом фото
Не зря первый весенний месяц крымчане по-чеховски называют «мартабрь»: пользователи соцсетей делятся фотографиями метели, бушующей в эти дни на вершинах Крымских гор.
Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции
Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
19 марта
Курортный сезон
Новости курортного сезона