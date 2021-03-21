Крымских инвесторов планируют засекречивать

В Крыму планируют создать специальный правовой режим. Это позволит компаниям из других регионов работать в республике без смены регистрации.

Новый законопроект разработало Минэкономразвития России.

Крым станет особым административным районом и инвесторы смогут пользоваться всеми преимуществами свободной экономической зоны. В ближайшее время законопроект должны отправить в Госдуму.

Также планируется повысить ликвидность банковской системы Крыма. Это позволит активизировать процесс кредитования юридических лиц и населения.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму нашли «механизм» по урегулированию цен. Начиная с 2014 года и крымский бизнес, и чиновники регулярно заявляют, что цены можно контролировать. Изначально главным инструментом, который позволит сдерживать рост цен в регионе называли развитие логистики, апофеозом которого стал Крымский мост и его железнодорожная ветка.

Налоговая массово проверяет счета россиян за рубежом. Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них.

В Крыму дешевеют водка и пиво, но дорожают огурцы и бензин. В феврале рост потребительских цен в Крыму составил 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Налоговикам расширили доступ к банковским тайнам россиян. Целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий.