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Происшествия

Крымчанин украл из храма в Феодосии инструменты и спрятал на кладбище

10:28 воскресенье, 21 марта 2021
Феодосия

Полицейские задержали жителя Феодосии, который украл электроинструменты из храма и спрятал в кустах на кладбище.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Установлено, что подозреваемый проводил ремонтные работы на территории храма в составе строительной бригады. В хозяйственных помещениях он увидел электрооборудование и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил его и спрятал среди кустов на близлежащем кладбище», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сообщение о краже поступило от сотрудника одного из православных храмов. Правоохранители во время оперативных мероприятий установили личность подозреваемого, которым оказался 30-летний житель Феодосии. Он признался в содеянном.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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