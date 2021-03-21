Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает правительство Севастополя.

Власти уточнили, что за день 14 человек были выписаны после выздоровления, один пациент в возрасте 61 года умер.

Согласно общей статистике, всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 12 838 человек, из них 11 910 выздоровело, 547 стали жертвами болезни.

Под наблюдением врачей находится 617 человек, это лица, ранее контактировавшие с зараженными коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму внедряют новые методы лечения онкологии. За последние восемь месяцев в Крыму 384 человека прошли лечение онкологических заболеваний с помощью противоопухолевой лекарственной терапии в одноименном отделении ФНКЦ ФМБА России в Ялте.

В Крыму не хватает врачей-онкологов. Главная проблема оказания онкологической помощи в Крыму состоит в недостатке врачей этой специальности.