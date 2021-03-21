Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● 52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много ● В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом
Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю
фото © zdrav.expert
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает правительство Севастополя.
Власти уточнили, что за день 14 человек были выписаны после выздоровления, один пациент в возрасте 61 года умер.
Согласно общей статистике, всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 12 838 человек, из них 11 910 выздоровело, 547 стали жертвами болезни.
Под наблюдением врачей находится 617 человек, это лица, ранее контактировавшие с зараженными коронавирусом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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