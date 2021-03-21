Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +7
море +9

Коронавирус в Крыму

Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю

13:40 воскресенье, 21 марта 2021
Севастополь
Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает правительство Севастополя.

Власти уточнили, что за день 14 человек были выписаны после выздоровления, один пациент в возрасте 61 года умер.

Согласно общей статистике, всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 12 838 человек, из них 11 910 выздоровело, 547 стали жертвами болезни.

Под наблюдением врачей находится 617 человек, это лица, ранее контактировавшие с зараженными коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму внедряют новые методы лечения онкологии. За последние восемь месяцев в Крыму 384 человека прошли лечение онкологических заболеваний с помощью противоопухолевой лекарственной терапии в одноименном отделении ФНКЦ ФМБА России в Ялте.

В Крыму не хватает врачей-онкологов. Главная проблема оказания онкологической помощи в Крыму состоит в недостатке врачей этой специальности.

Общество
Горы Крыма внезапно засыпало снегом

Горы Крыма внезапно засыпало снегом фото

Не зря первый весенний месяц крымчане по-чеховски называют «мартабрь»: пользователи соцсетей делятся фотографиями метели, бушующей в эти дни на вершинах Крымских гор.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю

Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации