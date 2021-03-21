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Санкции

Константинов рад, что власти Украины «вручили ему награду»

08:33 воскресенье, 21 марта 2021

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал «имитацией бурной деятельности со стороны Киева» санкции в отношении его Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Имитация бурной деятельности со стороны Киева продолжается: СНБО ввел персональные санкции против трех десятков человек, в том числе – против меня и Сергея Аксенова. Никакого практического смысла это очередное телодвижение незаконных властей, захвативших Украину, не имеет. Но при этом следует обозначить несколько моментов. Один заключается в том, что узурпаторский киевский режим лишний раз доказал: он не в состоянии ничего производить, кроме ненависти. Второй момент заключается в том, что если режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности», –​ написал Константинов на своей странице в Фейсбуке.

На данный момент нет реакции соответствующих ведомств Украины на слова Константинова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал санкции в отношении его Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его мнению, «настоящие преступники и предатели засели в высоких киевских кабинетах».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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