Санкции
Развитие сюжета: «В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции ● Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции ● YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым» ● В России думают как Крым может обойти западные санкции ● Крымским футболистам запрещено играть в России
Константинов рад, что власти Украины «вручили ему награду»
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал «имитацией бурной деятельности со стороны Киева» санкции в отношении его Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Имитация бурной деятельности со стороны Киева продолжается: СНБО ввел персональные санкции против трех десятков человек, в том числе – против меня и Сергея Аксенова. Никакого практического смысла это очередное телодвижение незаконных властей, захвативших Украину, не имеет. Но при этом следует обозначить несколько моментов. Один заключается в том, что узурпаторский киевский режим лишний раз доказал: он не в состоянии ничего производить, кроме ненависти. Второй момент заключается в том, что если режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности», – написал Константинов на своей странице в Фейсбуке.
На данный момент нет реакции соответствующих ведомств Украины на слова Константинова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал санкции в отношении его Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его мнению, «настоящие преступники и предатели засели в высоких киевских кабинетах».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и еще ряд лиц попали под очередные санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины.
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