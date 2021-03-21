Общество
Какой сегодня праздник 21 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 21 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России
Каждый год в третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ.
Этот праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» он был перенесен на третье воскресенье марта. А Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года №459 «О Дне работника торговли» этот праздник следует отмечать в четвертую субботу июля, поэтому сегодня в России — в третье воскресенье марта — отмечается День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.
Первые декреты и постановления Советского правительства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания населения стала активно развиваться. К бытовым услугам относятся все те службы, которые создают уют и удобство жизни людей.
Торжество Православия
Неделя Торжества Православия связана с VII Вселенским Собором 787 года, который окончательно установил в Православной Церкви почитание икон после длительного периода иконоборчества. Сам же праздник возник в 843 году и был посвящен окончательной победе над ересью иконоборчества. Тем самым, в Церкви закончился период выработки христологического богословия (православного учения о Христе), и икона здесь стала последним зримым свидетельством реальности Боговоплощения. С тех пор отмечать Торжество Православия стали в первое воскресенье Великого поста, так как самое первое его празднование в 843 году пришлось именно на первое великопостное воскресенье.
Вербоносица
Это большой славянский праздник, который имел магическое значение для наших предков.
Также сегодня, 21 марта, отмечают такие праздники:
- Международный день леса (International Day of Forests)
- Всемирный день поэзии (World Poetry Day)
- Международный день Навруз
- День штурманов
- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
- День пограничника в Грузии
- Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day)
- День песен на крыше
- Международный день цвета (International Color Day)
- Всемирный день древесины (World Wood Day)
- Международный день кукольника (International Day of Puppetry)
- День абсолютно невероятных детей (Absolutely Incredible Kids Day)
- День прогульщика в Польше
- День гармонии (Harmony Day) в Австралии
- День хрустящего тако (National Crunchy Taco Day) в США
Сегодня именины празднуют: Феодосий, Афанасий, Ерм, Лазарь, Дементий, Дион, Феодорит, Феофилакт.
Что происходило 21 марта в прошлые годы
1556 - В Оксфорде сжигается епископ Томас Кранмер, переведший Библию на английский язык.
1666 - В первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек.
1804 - Во Франции принят кодекс Наполеона.
1844 - Адвентистами Седьмого дня на этот день было обещано явление Христа.
1918 - Арестована семья Романовых.
1918 - Большевистское правительство Украины эвакуируется из Екатеринослава в Таганрог.
1922 - В Лондоне открыт вокзал Ватерлоо.
1923 - В Париже некий доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами.
1925 - В американском штате Теннесси принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.
1927 - В Киеве выходит первый номер украинской «Литературной газеты».
1940 - Немецкие ученые Отто Фрич и Рудольф Пиерлс докладывают нацистскому правительству о возможности создания атомной бомбы.
1963 - Закрывается Алькатрас, тюрьма максимальной безопасности в бухте Сан-Франциско, США.
1975 - В Эфиопии свергается 3000-летняя монархия.
1999 - После 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 марта. Какие праздники будут завтра?
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