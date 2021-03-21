Какой сегодня праздник 21 марта

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Сегодня, 21 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России

Каждый год в третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ.

Этот праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» он был перенесен на третье воскресенье марта. А Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года №459 «О Дне работника торговли» этот праздник следует отмечать в четвертую субботу июля, поэтому сегодня в России — в третье воскресенье марта — отмечается День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.

Первые декреты и постановления Советского правительства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания населения стала активно развиваться. К бытовым услугам относятся все те службы, которые создают уют и удобство жизни людей.

Торжество Православия

Неделя Торжества Православия связана с VII Вселенским Собором 787 года, который окончательно установил в Православной Церкви почитание икон после длительного периода иконоборчества. Сам же праздник возник в 843 году и был посвящен окончательной победе над ересью иконоборчества. Тем самым, в Церкви закончился период выработки христологического богословия (православного учения о Христе), и икона здесь стала последним зримым свидетельством реальности Боговоплощения. С тех пор отмечать Торжество Православия стали в первое воскресенье Великого поста, так как самое первое его празднование в 843 году пришлось именно на первое великопостное воскресенье.

Вербоносица

Это большой славянский праздник, который имел магическое значение для наших предков.

Также сегодня, 21 марта, отмечают такие праздники:

- Международный день леса (International Day of Forests)

- Всемирный день поэзии (World Poetry Day)

- Международный день Навруз

- День штурманов

- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

- День пограничника в Грузии

- Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day)

- День песен на крыше

- Международный день цвета (International Color Day)

- Всемирный день древесины (World Wood Day)

- Международный день кукольника (International Day of Puppetry)

- День абсолютно невероятных детей (Absolutely Incredible Kids Day)

- День прогульщика в Польше

- День гармонии (Harmony Day) в Австралии

- День хрустящего тако (National Crunchy Taco Day) в США

Сегодня именины празднуют: Феодосий, Афанасий, Ерм, Лазарь, Дементий, Дион, Феодорит, Феофилакт.

Что происходило 21 марта в прошлые годы

1556 - В Оксфорде сжигается епископ Томас Кранмер, переведший Библию на английский язык.

1666 - В первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек.

1804 - Во Франции принят кодекс Наполеона.

1844 - Адвентистами Седьмого дня на этот день было обещано явление Христа.

1918 - Арестована семья Романовых.

1918 - Большевистское правительство Украины эвакуируется из Екатеринослава в Таганрог.

1922 - В Лондоне открыт вокзал Ватерлоо.

1923 - В Париже некий доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами.

1925 - В американском штате Теннесси принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.

1927 - В Киеве выходит первый номер украинской «Литературной газеты».

1940 - Немецкие ученые Отто Фрич и Рудольф Пиерлс докладывают нацистскому правительству о возможности создания атомной бомбы.

1963 - Закрывается Алькатрас, тюрьма максимальной безопасности в бухте Сан-Франциско, США.

1975 - В Эфиопии свергается 3000-летняя монархия.

1999 - После 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 марта. Какие праздники будут завтра?

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