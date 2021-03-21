Горы Крыма внезапно засыпало снегом

фото © Антон Попов

Не зря первый весенний месяц крымчане по-чеховски называют «мартабрь»: пользователи соцсетей делятся фотографиями метели, бушующей в эти дни на вершинах Крымских гор.

Подписчики группы «Погода на Ай-Петри» соцсети «ВКонтакте» активно обсуждают под фото, открыты ли проезды со стороны Ялты и Соколиного Бахчисарайского района, а также на чем лучше ехать — только с цепями на колесах и на полноприводных автомобилях.

«Зима не отступает!» — написал Валентин Попов, выкладывая видео и фото спуска с Ай-Петри.

А максимальное количество репостов получило сообщение о том, что подъемники и прокат снаряжения работает с 10 до 17 часов.

Непогода разгулялась не только на Ай-Петри, гору Бойка в Бахчисарайском районе также накрыло снегом.

«Март на почтенной Бойке куролесит», — рассказал ForPost краевед Антон Попов.

На его снимках видно, что развалины храма Спаса и стволы старинных буков укрыты 10-сантиметровым белым покрывалом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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