Еще один крымский депутат рискует остаться без мандата

фото © rg.ru

В администрации президента РФ продолжаются консультации по претендентам в Госдуму от Крыма.

В списки, скорее всего, не войдет действующий депутат Козенко (ему на замену прочат вице-премьера РК Кабанова). Теперь появилась информация, что без мандата может остаться и действующий депутат Бальбек.

Кроме того, пока не определена судьба постоянного представителя РК при президенте РФ Мурадова – на это место появились другие претенденты.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции. Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на санкции в отношении нее Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и еще ряд лиц попали под очередные санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Меркель сделала заявление по Крыму. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила важность единой позиции Европейского Союза по вопросу вхождения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе.

СК возбудил дело о взятке чиновников администрации Ялты. СК возбудил дело о взятке в отношении задержанного сотрудника администрации Ялты.