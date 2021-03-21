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Власть

Еще один крымский депутат рискует остаться без мандата

11:09 воскресенье, 21 марта 2021
Еще один крымский депутат рискует остаться без мандата

фото © rg.ru

В администрации президента РФ продолжаются консультации по претендентам в Госдуму от Крыма.

В списки, скорее всего, не войдет действующий депутат Козенко (ему на замену прочат вице-премьера РК Кабанова). Теперь появилась информация, что без мандата может остаться и действующий депутат Бальбек.

Кроме того, пока не определена судьба постоянного представителя РК при президенте РФ Мурадова – на это место появились другие претенденты.

В тексте использованы материалы: Новый день

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