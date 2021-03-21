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Бизнес

Директор фирмы в Крыму задолжала своим сотрудникам более 5 млн рублей

11:41 воскресенье, 21 марта 2021

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы в сфере гостиничного бизнеса из-за того, что та не платила работникам зарплату больше двух месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

«С октября 2020 по январь текущего года директор фирмы, имея реальную возможность, полностью не выплачивала заработную плату 86 работникам организации, причинив им имущественный ущерб на общую сумму свыше 5,1 млн рублей», – говорится в сообщении.

Нарушение законодательства было выявлено в ходе прокурорской проверки.

В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет прекращено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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