Бизнес
Директор фирмы в Крыму задолжала своим сотрудникам более 5 млн рублей
В Крыму возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы в сфере гостиничного бизнеса из-за того, что та не платила работникам зарплату больше двух месяцев.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
«С октября 2020 по январь текущего года директор фирмы, имея реальную возможность, полностью не выплачивала заработную плату 86 работникам организации, причинив им имущественный ущерб на общую сумму свыше 5,1 млн рублей», – говорится в сообщении.
Нарушение законодательства было выявлено в ходе прокурорской проверки.
В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет прекращено.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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