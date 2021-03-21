«Большая» вода для Симферополя: что известно о новом крымском водоводе

фото © пресс-служба Правительства Крыма

Власти Крыма запустили Бештерек-Зуйский водозабор. Он обеспечивает водой Симферополь, потерявший недавно основные источники водоснабжения, из-за чего его жителям полгода подают воду по графику.

Ранее в правительстве России утвердили план мероприятий «по обеспечению устойчивого водоснабжения Крыма» на общую сумму почти 50 миллиардов рублей. Бештерек-Зуйский водовод – один из его пунктов, «съевший» почти два миллиарда рублей.

Бештерек-Зуйский водовод строился в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма до 2024 года. По плану работы должны были занять более года, но объект сдали раньше срока.

Накануне открытия водозабора в правительстве Крыма успели анонсировать участие в мероприятии президента России Владимира Путина. Он, по сообщению чиновников, планировал запускать воду в режиме видеоконференцсвязи.

Но в итоге церемония прошла без Путина. Процессом руководил глава Крыма Сергей Аксенов – тоже по видеоконференцсвязи, хотя и находился всего в 40 километрах от места событий.

«Запускайте насосную станцию! Огонь!», – распорядился он под аплодисменты.

Река Бештерек (с крымскотатарского – «пять тополей») протекает через Симферопольский и Белогорский районы. Она является наибольшим притоком другой реки – Зуя.

За последний год на полуострове пересохли как минимум десять рек. Одна из них – река Танасу – правый приток реки Биюк-Карасу, из которой в прошлом году российские военные качали воду для Симферополя.

Теперь воду для города выкачивают из Бештерек-Зуйского источника.

Первая вода по новому водоводу начала поступать в Симферополь 18 марта. На данный момент подключены две скважины глубиной 500 метров, сообщил министр строительства и архитектуры правительства Крыма Михаил Храмов. Всего их будет 11. Все скважины, по словам министра, планируют запустить в течение двух месяцев.

«Вода от водозабора до насосной станции в Симферополе подается по водоводу, который состоит из двух ниток пластиковых труб протяженностью 20 километров. Мы запускаем первые две скважины, которые позволят подать в Симферополь от четырех до пяти тысяч чистейшей артезианской воды. Две скважины позволят обеспечить не менее 25 тысяч жителей Симферополя чистой водой. Когда мы введем полностью водозабор в эксплуатацию, мы будем готовы подавать не менее 25 тысяч кубометров воды в Симферополь и это позволит обеспечить питьевой водой не менее 100 тысяч симферопольцев», – заявил Михаил Храмов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Графики подачи воды в Крыму никто отменять не собирается. Вода в Симферополе по-прежнему будет подаваться по графику, но к концу года ситуация может измениться к лучшему.

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