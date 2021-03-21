Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● 52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много ● В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом ● Больше тысячи крымчан в школах и детсадах находятся на COVID-карантине
53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
фото © www.inform.kz
За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Из общего количества заболевших 32 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4336 человек», — уточнил глава республики.
Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 34 025 человек
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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