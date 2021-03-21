53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

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За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Из общего количества заболевших 32 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4336 человек», — уточнил глава республики.

Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 34 025 человек

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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