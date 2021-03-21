Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +4
море +9

Коронавирус в Крыму

53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

09:06 воскресенье, 21 марта 2021
53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

фото © www.inform.kz

За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Из общего количества заболевших 32 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4336 человек», — уточнил глава республики.

Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 34 025 человек

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму внедряют новые методы лечения онкологии. За последние восемь месяцев в Крыму 384 человека прошли лечение онкологических заболеваний с помощью противоопухолевой лекарственной терапии в одноименном отделении ФНКЦ ФМБА России в Ялте.

В Крыму не хватает врачей-онкологов. Главная проблема оказания онкологической помощи в Крыму состоит в недостатке врачей этой специальности.

В Крыму дополнительно приобретут три линейных ускорителя для лечения онкобольных. Для полного охвата лучевой терапией пациентов с онкологическими заболеваниями в Крыму необходимо шесть линейных ускорителей.

Коронавирус в Крыму
53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В Украине испытают ракету, способную ударить по Евпатории

В Украине испытают ракету, способную ударить по Евпатории

ВСУ проведут военные испытания крылатой ракеты, способной добить до Евпатории.

Общество
Какой сегодня праздник 21 марта

Какой сегодня праздник 21 марта фото

Сегодня, 21 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Санкции
«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции

«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на санкции в отношении нее Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации