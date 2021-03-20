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Происшествия

Жительница Симферополя прятала наркотики в волосах

Полицейские в Симферополе во время оперативно-разыскных мероприятий задержали на улице Марка Донского женщину, которая прятала наркотики в своих волосах.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Симферополю.

«В ходе личного досмотра 36-летней местной жительницы в прическе, скрепленной заколкой, оперативниками обнаружен полимерный сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению криминалистической экспертизы, изъятое вещество общей массой 2,83 грамма содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона», – сообщили в ведомстве.

По словам женщины, пакетик с наркотиками она нашла в районе улицы Маршала Жукова и хранила для личного употребления.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин с «солью» в ботинке убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. В селе Мирное Симферопольского района инспекторы ДПС изъяли наркотики у пассажира автомобиля, который пытался скрыться в ходе проверки документов.

В Крыму за неделю изъяли более 13 тысяч доз наркотиков. За прошлую неделю полицейские в Крыму изъяли более 13 тысяч средне-разовых доз наркотиков.

Севастополец пойдет под суд за трехлетнюю «карьеру» в наркоторговле. Севастопольца будут судить за незаконный сбыт наркотиков. 24-летний местный житель три года продавал запрещенные вещества через интернет.

Еще одному крымчанину грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками. Крымчанин подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере.

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