Захотелось покататься: пьяный мужчина угнал иномарку с СТО в Крыму

В Симферополе задержали нетрезвого местного жителя, угнавшего автомобиль со станции техобслуживания.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Автомобиль Volkswagen Pointer под управлением 27-летнего местного жителя сотрудники полиции остановили на улице Луговой. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, сообщили в полиции.

При проверке документов выяснилось, что машина принадлежит 57-летнему симферопольцу. После того, как стражи порядка связались с законным владельцем автомобиля, мужчина рассказал, что свою машину он оставил на СТО для ремонта. Ключи были у сотрудников станции техобслуживания, а документы на автомобиль и право на его управление мужчина никому не передавал.

На молодого человека составили административный протокол об управлении автомобилем в состоянии опьянения и доставили его в отдел полиции. Подозреваемый признался в угоне авто. По его словам, после совместного распития спиртного с другим сотрудником СТО, он увидел припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания. Недолго думая, мужчина решил покататься по городу, но был оставлен сотрудниками ГИБДД.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лети лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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