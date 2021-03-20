Происшествия
Ялтинец сбил 10-летнего ребенка и сбежал с места ДТП
Ялтинец сбил находившегося на дороге без присмотра родителей 10-летнего ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«После совершения ДТП водитель доставил пострадавшего ребенка по месту его жительства, после этого скрылся в неизвестном направлении. В лечебное учреждение несовершеннолетний поступил с диагнозом: перелом обеих костей левой голени со смещением», - сообщили в МВД.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили личность водителя и марку транспортного средства. «Водителем оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее уже был лишен права управления всеми видами транспортных средств. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался», - уточнили в МВД.
Полицейские составили в отношении нарушителя протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также в отношении водителя собран материал по статье 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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