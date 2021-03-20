Власти Москвы дадут Крыму 45 млрд рублей - на полуострове не рады

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Правительство Москвы выделит из бюджета столицы 45 млрд рублей на развитие республики Крым.

Эти деньги должны быть направлены на благоустройство: в планах привести в порядок 110 парков культуры и отдыха, реконструировать 321 двор, построить 150 спортивных и 28 детских площадок, обустроить 750 остановочных павильонов и 1 тысячу 730 мест для сбора мусора.

«Для полуострова это скорее плохая новость. Неспособные осваивать такие объемы крымские чиновники, тем не менее, не смогут отказаться от такого большого куша, даже под страхом уголовной ответственности. Без тотального федерального контроля Крым ждут многочисленные сорванные объекты и кадровая чехарда на всех уровнях», – пишет telegram-канал ЧКХ. И напоминает, что, например, в отремонтированном за 208 миллионов московских рублей сквере возле ДКП в Симферополе после небольшого дождя на дорожках образовались лужи, которые невозможно обойти. Работы в сквере должны были завершить еще к 1 декабря 2020, но продолжают до сих пор. И, кстати, этот объект контролировала лично бывшая градоначальница Проценко.

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