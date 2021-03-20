Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +7
море +9

Власть

Власти Москвы дадут Крыму 45 млрд рублей - на полуострове не рады

10:55 суббота, 20 марта 2021
Власти Москвы дадут Крыму 45 млрд рублей - на полуострове не рады

фото © Новости Крыма

Правительство Москвы выделит из бюджета столицы 45 млрд рублей на развитие республики Крым.

Эти деньги должны быть направлены на благоустройство: в планах привести в порядок 110 парков культуры и отдыха, реконструировать 321 двор, построить 150 спортивных и 28 детских площадок, обустроить 750 остановочных павильонов и 1 тысячу 730 мест для сбора мусора.

«Для полуострова это скорее плохая новость. Неспособные осваивать такие объемы крымские чиновники, тем не менее, не смогут отказаться от такого большого куша, даже под страхом уголовной ответственности. Без тотального федерального контроля Крым ждут многочисленные сорванные объекты и кадровая чехарда на всех уровнях», – пишет telegram-канал ЧКХ. И напоминает, что, например, в отремонтированном за 208 миллионов московских рублей сквере возле ДКП в Симферополе после небольшого дождя на дорожках образовались лужи, которые невозможно обойти. Работы в сквере должны были завершить еще к 1 декабря 2020, но продолжают до сих пор. И, кстати, этот объект контролировала лично бывшая градоначальница Проценко.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Налоговая массово проверяет счета россиян за рубежом. Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них.

В Крыму дешевеют водка и пиво, но дорожают огурцы и бензин. В феврале рост потребительских цен в Крыму составил 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Налоговикам расширили доступ к банковским тайнам россиян. Целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий.

Россия разрешила Крыму самому определять срок микрозаймов для МСП. Крым и Севастополь могут стать пилотными регионами в праве самостоятельного определения срока микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Коронавирус в Крыму
52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Санкции
Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции

Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и еще ряд лиц попали под очередные санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Власть
Крымчан предупредили об опасности WhatsApp

Крымчан предупредили об опасности WhatsApp

Платформа получит доступ к частной жизни граждан.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации