В Ростуризме ожидают роста турпотока в Крым

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В Ростуризме рассчитывают, что в 2021 году турпоток в Крым вернется к уровню до пандемии коронавируса, а также прогнозируют рост количества туристов на полуострове в пределах 10-15%.

«Думаю, что в этом году мы это падение в 15% (2020 года) сгладим и выйдем на показатель 2019 года. Плюс, за счет расширения крыльев сезона и увеличения турпотока именно в низкий сезон, над чем мы сейчас достаточно активно работаем, думаю, у нас еще будет прирост в 10-15%», – сказала глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

По данным крымских властей в 2020 году в Крыму отдохнуло 6 миллионов 303 тысячи туристов.

1 марта 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» по ограничениям, введенным ранее из-за пандемии коронавируса. В частности, были ослаблены ограничения, касающиеся заполняемости залов кинотеатров и театров.

3 марта Аксенов сообщил, что в Крыму до апреля могут снять ограничения с работы предприятий, введенные в связи с пандемией коронавируса.

До этого, с 24 декабря 2020 года, в Крыму действовал запрет на массовые мероприятия в торговых центрах Крыма, а также – работу фуд-кортов до середины января в связи с новой коронавирусной инфекцией. Но уже с 15 января ограничения для работы объектов общепита сняли.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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