Власть
В морских учениях около Крыма примут участие 29 стран
фото © armyinform.com.ua
В этом году в учениях будет задействовано более 30 кораблей и беспилотники Bayraktar TB2.
В этом году к учениям Sea Breeze привлекут до 30 стран НАТО и партнеров. Об этом сообщил заместитель командующего ВМС ВС Украины Алексй Доскато, пишет АрмияInform.
«Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой. К обучению планируем привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров», - отметил он.
Отмечается, что в этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности, из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируют привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных сил ВСУ, Госпогранслужбы, а также беспилотные авиационные комплексы.
В целом в учениях будет задействовано более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США, а также беспилотные авиационные комплексы Bayraktar TB2.
Учения Sea Breeze 2021 состоится летом в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Его целью является повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Все подводные лодки России покинули Севастополь. Все шесть подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации в настоящее время находятся в море на боевом дежурстве.
В Севастополе российский офицер флота занимался мошенничеством. Севастопольский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему ЧФ, капитану первого ранга, который обвинялся мошенничестве с использованием своего служебного положения.
Самолеты НАТО увеличили число полетов возле Крыма. Число полетов самолетов-разведчиков НАТО у Крымского полуострова увеличилось на 60% с конца 2018 года, сообщил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации.
НАТО подберется как можно ближе к Крыму. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе из-за Крыма и того, что Россия «использует его для наращивания военной мощи».
«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции
Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на санкции в отношении нее Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В морских учениях около Крыма примут участие 29 стран
В этом году в учениях будет задействовано более 30 кораблей и беспилотники Bayraktar TB2.
Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму
В Украине считают, что указ Путина «не влечет правовых последствий, его обсудят на Крымской платформе».
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции
Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
вчера
Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и еще ряд лиц попали под очередные санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины.