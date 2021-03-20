Власть
В Крыму внедряют новые методы лечения онкологии
За последние восемь месяцев в Крыму 384 человека прошли лечение онкологических заболеваний с помощью противоопухолевой лекарственной терапии в одноименном отделении ФНКЦ ФМБА России в Ялте.
Об этом сообщили в крымском филиале ФМБА.
Отделение было открыто на базе ялтинского филиала в июле 2020 года. С тех пор оно оказывает помощь онкобольным, проводя лечение не химиотерапией, которая вместе с раковыми клетками поражает и другие ткани организма, а с помощью молекулярно-ориентированных или так называемых «таргетных» препаратов.
«В отличие от традиционной химиотерапии данные препараты точечно воздействуют на молекулярные внутриклеточные мишени в опухолевых тканях, практически не повреждая при этом здоровые клетки. В зависимости от вида и особенностей течения онкологического заболевания, в Центре также активно применяются методы гормональной, лучевой и иммунотерапии. Использование антигормонов, антиэстрогенов, антиандрогенов, ингибиторов ароматазы обеспечило успешное и малотоксичное лечение гормонозависимых опухолей», - рассказали в крымском филиале ФМБА.
Препараты вводятся по специально разработанным стандартным международным схемам. Для проведения инъекции очень часто требуется несколько часов, а иногда и дней, поэтому к лечению каждого пациента необходимо подходить индивидуально, пояснила врач-онколог филиала Елена Стахова.
«Подбор методов обсуждается не только онкологическими консилиумами специалистов Филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму, но и с врачами института онкологии в Ростове-на-Дону и Крымского Республиканского клинического диспансера. Для введения лекарств применяются современные технологии, позволяющие проводить химиотерапию с комфортом для пациентов. С декабря 2020 года уже успешно установлено 10 венозных порт-систем», - объяснила она, отметив, что все услуги для пациентов оказываются бесплатно по полису ОМС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму дополнительно приобретут три линейных ускорителя для лечения онкобольных. Для полного охвата лучевой терапией пациентов с онкологическими заболеваниями в Крыму необходимо шесть линейных ускорителей.
Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много. По информации главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, показатели заболеваемости внебольничными пневмониями превысили прошлогодние на 300%.
В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Путин считает, что медицина в Крыму не готова работать по российским стандартам. К 2023 году медучреждения Крыма и Севастополя должны начать оказывать помощь и услуги, соответствующие общероссийским федеральным стандартам.
52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и еще ряд лиц попали под очередные санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Какой сегодня праздник 20 марта фото
Сегодня, 20 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции
Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
19 часов назад
Крымчан предупредили об опасности WhatsApp
Платформа получит доступ к частной жизни граждан.