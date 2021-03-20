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Власть

В Крыму внедряют новые методы лечения онкологии

09:02 суббота, 20 марта 2021

За последние восемь месяцев в Крыму 384 человека прошли лечение онкологических заболеваний с помощью противоопухолевой лекарственной терапии в одноименном отделении ФНКЦ ФМБА России в Ялте.

Об этом сообщили в крымском филиале ФМБА.

Отделение было открыто на базе ялтинского филиала в июле 2020 года. С тех пор оно оказывает помощь онкобольным, проводя лечение не химиотерапией, которая вместе с раковыми клетками поражает и другие ткани организма, а с помощью молекулярно-ориентированных или так называемых «таргетных» препаратов.

«В отличие от традиционной химиотерапии данные препараты точечно воздействуют на молекулярные внутриклеточные мишени в опухолевых тканях, практически не повреждая при этом здоровые клетки. В зависимости от вида и особенностей течения онкологического заболевания, в Центре также активно применяются методы гормональной, лучевой и иммунотерапии. Использование антигормонов, антиэстрогенов, антиандрогенов, ингибиторов ароматазы обеспечило успешное и малотоксичное лечение гормонозависимых опухолей», - рассказали в крымском филиале ФМБА.

Препараты вводятся по специально разработанным стандартным международным схемам. Для проведения инъекции очень часто требуется несколько часов, а иногда и дней, поэтому к лечению каждого пациента необходимо подходить индивидуально, пояснила врач-онколог филиала Елена Стахова.

«Подбор методов обсуждается не только онкологическими консилиумами специалистов Филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму, но и с врачами института онкологии в Ростове-на-Дону и Крымского Республиканского клинического диспансера. Для введения лекарств применяются современные технологии, позволяющие проводить химиотерапию с комфортом для пациентов. С декабря 2020 года уже успешно установлено 10 венозных порт-систем», - объяснила она, отметив, что все услуги для пациентов оказываются бесплатно по полису ОМС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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