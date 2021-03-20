В Крыму уменьшилось количество поддельных банкнот

В банковской системе Республики Крым за прошлый год выявили 259 поддельных банкнот.

Это на 27 банкнот (10,4%) меньше, чем в 2019 году.

Чаще всего встречались поддельные купюры крупных номиналов: 5000 рублей (181 штука) и 1000 рублей (43 штуки).

Остается низким уровень фальшивомонетничества по России в целом. По итогам прошлого года на 1 миллион банкнот приходилось 7 подделок. Этот показатель сохранился на уровне 2018 и 2019 годов.

«Если человек не уверен в подлинности банкноты, лучше ее перепроверить. Можно провести бесплатную экспертизу в коммерческом банке. В случае сомнений купюру отправят на дальнейшую экспертизу в Банк России. Стоимость подлинной банкноты вернут, зачислив деньги на указанный владельцем счет, а поддельную передадут правоохранительным органам», – поясняет управляющий Отделением Республика Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

Полная информация о защитных признаках банкнот Банка России доступна на официальном сайте регулятора: http://www.cbr.ru в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» для операционной системы IOS и Android. Приложение можно скачать в официальных магазинах приложений Google Play и App Store. В конце 2020 года выпущена его новая версия – функционал дополнен опцией получения Push-уведомлений с тематическими новостями и возможностью оценки пользователем работы приложения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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