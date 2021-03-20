В Крыму пообещали построить четырехполосные дороги ко всем основным городам

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Ко всем основным городам Крыма построят четырехполосные дороги.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В рамках ФЦП в ближайшее годы планируется продолжить развития транспортной инфраструктуры полуострова. В планах мы построить полноценные четырехполосные съезды с региональных магистралей к Судаку, Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште. Напомним, что на строительство съездов к морю с тарссы «Таврида» в ФЦП заложено около 95 млрд рублей,

Кроме того, будет реконструирована горная дорога от Ялты то Бахчисарая, а также приведена в порядок улично-дорожная сеть как внутри населенных пунктов, так и между ними.

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