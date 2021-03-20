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Странности

В Крым запустят железнодорожные круизы

12:09 суббота, 20 марта 2021
В Крым запустят железнодорожные круизы

фото © Новости Крыма

Власти Крыма и компания «Гранд сервис экспресс» планируют в 2021 году разработать и запустить железнодорожные круизы на полуостров, сообщила пресс-служба регионального министерства курортов и туризма.

Соответствующий документ был подписан во время 27-й международной туристической выставки MITT - 2021, которая проходит в Москве 16-18 марта.

«Состоялось подписание соглашения между министерством и группой компаний «Гранд сервис экспресс», целью которого является создание благоприятных условий развития туризма и экологического просвещения, продвижение туристических объектов и маршрутов, повышение их доступности на поездах компании-перевозчика. В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров Крым и обратно», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на выставке был представлен единый крымский стенд «Все дороги ведут в Крым», который традиционно пользовался спросом у посетителей и участников выставки. В ходе работы выставки администрации курортных регионов и представленные на стенде объекты размещения и туркомпании представили уникальные возможности лечебно-оздоровительной базы Крыма, познакомили с популярными и новыми туристическими маршрутами, всемирно известными достопримечательностями.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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