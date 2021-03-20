«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции

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Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на санкции в отношении нее Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнеров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка «Райффайзен Банк Аваль», на которой около 20 000 гривен – это «существенный удар» по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины», – написала Поклонская на странице в Фейсбуке.

По ее мнению, в санкционном списке «не те фамилии».

«Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие. Уважаемый Владимир Зеленский, подумайте об этом, ведь толку было бы больше, да и перед страной честнее. Именно там активов и имущества столько, что... считать не пересчитать», – заявила депутат Госдумы России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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