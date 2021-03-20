Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +4
море +9

Санкции

«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции

17:18 суббота, 20 марта 2021
«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции

фото © NEWS.ru

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на санкции в отношении нее Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнеров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка «Райффайзен Банк Аваль», на которой около 20 000 гривен – это «существенный удар» по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины», – написала Поклонская на странице в Фейсбуке.

По ее мнению, в санкционном списке «не те фамилии».

«Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие. Уважаемый Владимир Зеленский, подумайте об этом, ведь толку было бы больше, да и перед страной честнее. Именно там активов и имущества столько, что... считать не пересчитать», – заявила депутат Госдумы России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Меркель сделала заявление по Крыму. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила важность единой позиции Европейского Союза по вопросу вхождения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе.

СК возбудил дело о взятке чиновников администрации Ялты. СК возбудил дело о взятке в отношении задержанного сотрудника администрации Ялты.

В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции. Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

В Совбезе ООН отказались выслушать представителей Крыма. Российская делегация в ООН призывала западных дипломатов «пообщаться с реальными людьми из Крыма».

Санкции
«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции

«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на санкции в отношении нее Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Власть
В морских учениях около Крыма примут участие 29 стран

В морских учениях около Крыма примут участие 29 стран

В этом году в учениях будет задействовано более 30 кораблей и беспилотники Bayraktar TB2.

Власть
Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму

Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму

В Украине считают, что указ Путина «не влечет правовых последствий, его обсудят на Крымской платформе».

Санкции
Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции

Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и еще ряд лиц попали под очередные санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации