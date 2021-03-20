У дольщиков в Евпатории украли свыше 26 млн рублей

Прокуратура Евпатории передаст в суд уголовное дело по факту хищения у дольщиков более 26 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из предприятий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере)», – отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, директор фирмы с 2015 по 2016 год, не имея разрешения на осуществление строительства многоквартирного дома в Евпатории, заключал с гражданами предварительные договоры. В итоге взятые на себя обязательства злоумышленник не выполнил, строительство многоквартирного дома не завершено, квартиры гражданам не переданы. «Таким образом обвиняемый похитил собранные денежные средства участников долевого строительства в размере 26 млн рублей, причинив ущерб 22 гражданам», – добавили в пресс-службе.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Ленинский районный суд Севастополя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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