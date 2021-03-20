Специалисты считают решение строить в Крыму опреснители опасным

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Несмотря на систематические заявления региональных властей о том, что решение по строительству опреснителей в Крыму принято окончательно, федеральные чиновники не спешат открыто его поддерживать.

Местные же жители, особенно ялтинцы, и вовсе выступают против, опасаясь, что проект от безводья не спасет, зато навредит как здоровью людей, так и окружающей среде.

Почему предпочтение отдается дорогой, экспериментальной, небыстрой в воплощении технологии? Частично пролить свет на специфику вопроса помог ученый, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

- С моей точки зрения, на этот вопрос толком ответить сейчас никто не может. Потому что серьезных исследований, которые позволили бы подсчитать собственный водный баланс в Крыму, никто не проводил. Последние серьезные гидрогеологические исследования относятся к 70-м годам – после этого было только бессистемное бурение.Нет целостной картины не только подземных, но и поверхностных вод, нет внятных представлений об их взаимосвязи на полуострове.

Если бы мы говорили, например, о бассейне Северной Двины или Печоры, там это делать необязательно: воды полно. А Крым – самый малообеспеченный водой регион в РФ. И исследования, о которых я говорю, абсолютно необходимы, чтобы принимать какие бы то ни было решения, особенно капиталоемкие и на длительную перспективу. А поскольку нет никаких научных оценок и системного описания водных ресурсов Крыма, то и точного ответа на вопрос, где и что строить и надо ли вообще строить, тоже никто не даст.

- С нашей точки зрения – но это сугубо предварительное мнение, так сказать, «навскидку» – на Южном берегу Крыма никакой надобности в опреснительных установках нет. Южный берег Крыма в целом водой обеспечен. Безусловно, ее нужно рационально расходовать, экономить, переходить на современные технологии водоподготовки и водоочистки. И если все это сделать так, как полагается делать в третьем десятилетии XXI века, то на ЮБК своей воды хватит.

Если же в принципе в ходе подсчета водохозяйственного баланса выяснится, что опреснение Крыму необходимо, то опреснительные установки точно не стоит ставить на южном берегу.

- Хотя бы на Азовском море: оно имеет вдвое меньшую минерализацию, чем Черное море, поэтому азовскую воду можно опреснять гораздо дешевле и с гораздо меньшими затратами энергии. А расстояния относительно небольшие, доставить эту воду можно куда угодно. Но вопрос с опреснением, повторю, очень непростой: есть масса факторов, которые необходимо принять во внимание.

- То, что относительно дешевая в опреснении вода – примерно 0,5-0,6 доллара (37-45 рублей по текущему курсу – ред.) за кубометр – непосредственно для питья непригодна. Для питьевых нужд ее необходимо разбавлять природной питьевой водой в пропорции один к двум. Именно так ее используют, например, в Каталонии, где стоят два крупнейших опреснительных завода с минимальной себестоимостью опреснения.Можно найти в мире примеры и дорогих систем очистки, где используется не только обратный осмос, но и после него применяются еще несколько ступеней водоподготовки. Но это уже не 50-60 центов, а 3-4, а то и 6 долларов за кубометр (220-440 рублей – ред.). Эти затраты абсолютно не соответствуют ни возможностям, ни потребностям Крыма. За такие деньги ничего в Крыму делать не надо – это можно сказать и без научных исследований.

- То, что употребление дешевой опресненной воды как питьевой подрывает здоровье, мы знаем по опыту эксплуатации подводных лодок: подводники, которые отправлялись в длительные путешествия, потом лечатся годами, и это хорошо известный факт.

- Он ограничивается подводными лодками. Строительством опреснительных заводов мы никогда не занимались. Есть организации, которые заявляют о том, что они разработали какие-то новые очень хорошие технологии опреснения, не обязательно по технологии обратного осмоса. Но никакой серьезной технической и экологической экспертизы эти проекты никогда не проходили. А изучение нужно комплексное и очень серьезное.

- Есть технологии выпаривания с конденсацией, есть технологии вымораживания. Но затраты существенно зависят от того, как организован технологический процесс. И я думаю, что большинство предложений, которых в принципе не так уж и много, касается скорее использования каких-то химических средств, которые облегчают дело. То есть, рассматриваются многостадийные процессы, в которых каждый этап сам по себе проблему не решает, но в комплексе они могут сделать процесс дешевле.

- Если кто-то думает, что Институт водных проблем занимался подготовкой решений относительно строительства опреснительных установок в Крыму, это полная чепуха. Да, мы несколько раз направляли свои предложения в министерства и ведомства. Было даже поручение вице-премьера Дмитрия Козака рассмотреть наши предложения, когда он еще был куратором Крыма. Но произошли перестановки в правительстве, затем случилась пандемия, и никто ничего толком не рассматривал.

- Любой человек понимает, что после опреснения нужно куда-то девать соль, извлеченную из морской воды. На суше ее, как правило, хранить нельзя. Это приводит к порче подземных вод. Хранение же соли таким образом, чтобы гарантировать отсутствие связей с подземными водами, во-первых, очень дорого, во-вторых недолговечно: изоляция может проработать успешно лет 20, а потом начинаются риски. Поэтому предпочтительнее эти отходы топить.

- Да, в принципе, на Черном море можно было бы топить. Но этого ни в коем случае нельзя делать в прибрежных водах, потому что это приведет к деградации прибрежной морской биоты. Можно только там, где отходы погрузятся ниже границы сероводородного слоя. Это либо глубоководные выпуски, либо вывоз специальным образом упакованных отходов в открытое море. В любом случае, рассматривать одну лишь станцию вне контекста невозможно. И в планировании и проектировании таких объектов ни в коем случае нельзя торопиться. А этим никто не занимался – и я не очень-то вижу людей, которые могли бы.

К сожалению, приходится констатировать, что в планировании и проектировании в гидростроительстве у нас катастрофическое падение квалификации. Старики «вымирают» – у меня в институте только за 2,5 месяца этого года умерло два доктора и один кандидат наук – а молодежь почти никто толком не готовит. Хотя потребность в кадрах растет с каждым годом. Без специалистов наделать дел легко, а исправлять потом столетиями придется. Истории известны примеры, когда на восстановление разрушенных экосистем уходило и по 400, и по 500 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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