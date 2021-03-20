Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +3
море +9

Общество

Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 марта

00:23 суббота, 20 марта 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 марта.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью около 2 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 98 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега. В ночь на 19 марта в горах Крыма прошел обильный снегопад. В Ялте — сильный ветер и гроза.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 марта.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 марта.

Выход южного циклона: в Крыму прогнозируют ливни и сильный ветер. По Крыму на 18 марта объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.

Общество
Какой сегодня праздник 20 марта

Какой сегодня праздник 20 марта фото

Сегодня, 20 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму

Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму

В субботу 20 марта истекает срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.

Общество
Крыму пообещали осадки «как из ведра»

Крыму пообещали осадки «как из ведра»

Следующая неделя не порадует крымчан теплом и солнцем. Практически на протяжении всей недели ожидаются обложные дожди и холода.

Власть
Ковитиди хочет, чтобы кто-нибудь создал компьютерные игры о захвате Крыма

Ковитиди хочет, чтобы кто-нибудь создал компьютерные игры о захвате Крыма

Член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор из Крыма Ольга Ковитиди выступила с предложением о создании мультфильмов и компьютерных игр о присоединении Крыма к России.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации