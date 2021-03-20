Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 марта
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 марта.
Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью около 2 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 98 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.
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