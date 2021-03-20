Крымский суд приговорил украинца к восьми годам колонии

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Нижнегорский районный суд Крыма признал гражданина Украины виновным в совершении разбойного нападения.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Подсудимый, не имеющий регистрации на территории РФ, в конце августа прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Нижнегорский с целью завладения чужим имуществом, встретив на улице ранее незнакомого ему 61-летнего мужчину, начал избивать потерпевшего руками и ногами в область лица. Затем взяв велосипедный насос, продолжил избиение пожилого мужчины указанным насосом», – говорится в сообщении.

Также осужденный угрожал потерпевшему камнем. После этого мужчина присвоил себе вещи потерпевшего: мобильный телефон Nokia и клетчатую сумку с продуктами, чем нанес материальный ущерб на сумму 1 250 рублей. «В результате разбойного нападения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома правой бедренной кости, в результате чего потерпевший остался прикованным к постели, самостоятельно передвигаться не может», – уточнили в суде.

Украинец признал вину в совершенном преступлении, которое классифицируется по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Суд приговорил мужчину к 8 годам и 5 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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