Происшествия
Крымский суд приговорил украинца к восьми годам колонии
фото © Новости Крыма
Нижнегорский районный суд Крыма признал гражданина Украины виновным в совершении разбойного нападения.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Подсудимый, не имеющий регистрации на территории РФ, в конце августа прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Нижнегорский с целью завладения чужим имуществом, встретив на улице ранее незнакомого ему 61-летнего мужчину, начал избивать потерпевшего руками и ногами в область лица. Затем взяв велосипедный насос, продолжил избиение пожилого мужчины указанным насосом», – говорится в сообщении.
Также осужденный угрожал потерпевшему камнем. После этого мужчина присвоил себе вещи потерпевшего: мобильный телефон Nokia и клетчатую сумку с продуктами, чем нанес материальный ущерб на сумму 1 250 рублей. «В результате разбойного нападения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома правой бедренной кости, в результате чего потерпевший остался прикованным к постели, самостоятельно передвигаться не может», – уточнили в суде.
Украинец признал вину в совершенном преступлении, которое классифицируется по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Суд приговорил мужчину к 8 годам и 5 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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