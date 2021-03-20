Коронавирус в Севастополе: данные за сутки

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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Скончались двое, 42 пациента выписано после полного выздоровления. Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 12 807 человек. Выздоровели 11 896, умерли 546 человека.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Республике Крым зарегистрированы 52 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались четыре пациента.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму внедряют новые методы лечения онкологии. За последние восемь месяцев в Крыму 384 человека прошли лечение онкологических заболеваний с помощью противоопухолевой лекарственной терапии в одноименном отделении ФНКЦ ФМБА России в Ялте.

В Крыму не хватает врачей-онкологов. Главная проблема оказания онкологической помощи в Крыму состоит в недостатке врачей этой специальности.

В Крыму дополнительно приобретут три линейных ускорителя для лечения онкобольных. Для полного охвата лучевой терапией пациентов с онкологическими заболеваниями в Крыму необходимо шесть линейных ускорителей.

Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много. По информации главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, показатели заболеваемости внебольничными пневмониями превысили прошлогодние на 300%.