Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много ● В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом ● Больше тысячи крымчан в школах и детсадах находятся на COVID-карантине ● Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев
Коронавирус в Севастополе: данные за сутки
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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Скончались двое, 42 пациента выписано после полного выздоровления. Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 12 807 человек. Выздоровели 11 896, умерли 546 человека.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Республике Крым зарегистрированы 52 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались четыре пациента.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму внедряют новые методы лечения онкологии. За последние восемь месяцев в Крыму 384 человека прошли лечение онкологических заболеваний с помощью противоопухолевой лекарственной терапии в одноименном отделении ФНКЦ ФМБА России в Ялте.
В Крыму не хватает врачей-онкологов. Главная проблема оказания онкологической помощи в Крыму состоит в недостатке врачей этой специальности.
В Крыму дополнительно приобретут три линейных ускорителя для лечения онкобольных. Для полного охвата лучевой терапией пациентов с онкологическими заболеваниями в Крыму необходимо шесть линейных ускорителей.
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