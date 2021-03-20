Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму

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В Украине считают, что указ Путина «не влечет правовых последствий, его обсудят на Крымской платформе».

Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму поднимут во время заседания Крымской платформы. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина в субботу, 20 марта.

По его словам, «этот запрет идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины из временно оккупированного полуострова».

«Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», - заявил Николенко.

В МИД заявили, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

«Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году», - отметил спикер.

Как сообщалось, если украинцы не передали права на землю в Крыму, то их будут отбирать через суд и продавать. Год назад таких участков насчитывалось 11 тысяч.

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