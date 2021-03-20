Графики подачи воды в Крыму никто отменять не собирается

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Вода в Симферополе по-прежнему будет подаваться по графику, но к концу года ситуация может измениться к лучшему.

Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма Евгений Кабанов.

Ранее состоялся рабочий пуск двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю. Остальные скважины подключат в течение двух месяцев. После ввода всего объекта на город будет поступать до 22 тысяч кубометров артезианской воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек.

«Графики пока сохранятся, но мы будем наращивать добычу воды для нужд Симферополя из подземных источников. Кроме того, сейчас министерство жилищно-коммунального хозяйства республики упорными темпами ведет работу по сокращению потерь в системе водоснабжения Симферополя, что даст еще дополнительную экономию порядка 20 тысяч кубометров до конца года. Поэтому можно говорить, что к концу года ситуация может поправиться в лучшую сторону», – цитирует Кабанова РИА Новости.

Он добавил, что сегодня ведется геологическая разведка новых месторождений воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах, но говорить об их запасах пока рано.

Графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах были введены в сентябре прошлого года из-за засухи и истощения запасов водохранилищ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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