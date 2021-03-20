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Происшествия

Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видео

Легковушка протаранила минивен в Советском районе Крыма. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, пострадали два человека.

«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ 1984 года рождения и несовершеннолетний пассажир автомобиля Volkswagen 2008 года рождения. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются», – сообщили в МВД.

На кадрах опубликованного в соцсетях ролика видно, что перекресток, где произошла авария пересекал свадебный кортеж. Столкновение произошло, когда автомобиль с молодоженами останавливался на обочине. Volkswagen двигался в конце колонны и в момент столкновения находился на перекрестке. Удар пришелся в левый бок автомобиля, транспортное средство от удара опрокинуло на бок.

«Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, со стороны поселка Советский в направлении села Заветное, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался по главной дороге, со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, совершил с ним столкновение», – уточнили в ведомстве.

После столкновения Volkswagen поставили на колеса. Автомобили, участвовавшие в аварии, остались стоять на перекрестке. Также на снимках видно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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