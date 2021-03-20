Происшествия
Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видео
Легковушка протаранила минивен в Советском районе Крыма. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, пострадали два человека.
«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ 1984 года рождения и несовершеннолетний пассажир автомобиля Volkswagen 2008 года рождения. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются», – сообщили в МВД.
На кадрах опубликованного в соцсетях ролика видно, что перекресток, где произошла авария пересекал свадебный кортеж. Столкновение произошло, когда автомобиль с молодоженами останавливался на обочине. Volkswagen двигался в конце колонны и в момент столкновения находился на перекрестке. Удар пришелся в левый бок автомобиля, транспортное средство от удара опрокинуло на бок.
«Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, со стороны поселка Советский в направлении села Заветное, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался по главной дороге, со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, совершил с ним столкновение», – уточнили в ведомстве.
После столкновения Volkswagen поставили на колеса. Автомобили, участвовавшие в аварии, остались стоять на перекрестке. Также на снимках видно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчан предупредили об опасности WhatsApp. Платформа получит доступ к частной жизни граждан.
В Ялте наркоман бежал от полиции и упал в яму. В Ялте сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai, в котором оказались сразу два нарушителя.
Под Симферополем на пожаре в частном доме погиб мужчина. В одном из крымских поселков на пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В Севастополе взяли на контроль проверку по факту смертельного ДТП. Прокуратура Севастополя взяла на контроль проверку по факту ДТП в Балаклавском районе, в котором погиб один человек и еще один получил травмы.
«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции
Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на санкции в отношении нее Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В морских учениях около Крыма примут участие 29 стран
В этом году в учениях будет задействовано более 30 кораблей и беспилотники Bayraktar TB2.
Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму
В Украине считают, что указ Путина «не влечет правовых последствий, его обсудят на Крымской платформе».
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции
Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
вчера
Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и еще ряд лиц попали под очередные санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины.