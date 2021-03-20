Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и еще ряд лиц попали под очередные санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«На заседании СНБО поддержано предложение кабинета министров и СБУ о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград», - сказал он в видеообращении.

Персональные санкции были применены к 27 лицам, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший глава украинского правительства Николай Азаров, глава «ЛНР» Леонид Пасечник и другие.

Как отметил Зеленский, Украина вводит санкции вслед за соответствующими решениями со стороны США и ЕС. Решение СНБО он назвал «логичным», но в то же время и «странным», поскольку Киев, по мнению Зеленского, должен был сделать это еще в 2014 году.

Кроме того, СНБО объявил о введении новых санкций против ряда компаний, на этот раз в связи с пользованием и добычей недр на Украине.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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