Санкции
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Аксенов, Константинов и Поклонская попали под суровые санкции
фото © Корреспондент.net
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и еще ряд лиц попали под очередные санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«На заседании СНБО поддержано предложение кабинета министров и СБУ о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград», - сказал он в видеообращении.
Персональные санкции были применены к 27 лицам, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший глава украинского правительства Николай Азаров, глава «ЛНР» Леонид Пасечник и другие.
Как отметил Зеленский, Украина вводит санкции вслед за соответствующими решениями со стороны США и ЕС. Решение СНБО он назвал «логичным», но в то же время и «странным», поскольку Киев, по мнению Зеленского, должен был сделать это еще в 2014 году.
Кроме того, СНБО объявил о введении новых санкций против ряда компаний, на этот раз в связи с пользованием и добычей недр на Украине.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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