52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

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За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Из общего количества заболевших 33 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1377 человек», — написал Сергей Аксенов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 149 человек, выздоровевших за весь период – 33 986 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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