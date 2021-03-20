Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много ● В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом ● Больше тысячи крымчан в школах и детсадах находятся на COVID-карантине ● Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев ● Главврачи больниц в Крыму попросили выделить вакцину от COVID-19 для туристов
52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
фото © meduza.io
За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Из общего количества заболевших 33 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1377 человек», — написал Сергей Аксенов.
Количество выздоровевших за сутки составляет 149 человек, выздоровевших за весь период – 33 986 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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