Власти в Крыму призвали курортные города экономить воду для туристов

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал все прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

«По курортным районам мы понимаем, что летом потребление воды увеличится. Это касается и Алушты, и Ялты. Все зоны риска должны быть еще раз оценены. В первую очередь, это касается побережья… нам необходимо подготовиться, чтобы нигде срыва курортного сезона не было. Понятная ситуация, что тяжело, понятно, что притоков, допустим, в Партизаны – 70 тыс. в сутки, Симферопольское, к сожалению, дебета не получаем практически», – сообщил Аксенов.

Первый замглавы администрации Ялты Владимир Буряк сообщил, что в городе стараются не брать воду из водохранилищ, несмотря на то, что «местные источники в последнее время немного наполнились».

«За прошлую неделю мы в основном подавали воду круглосуточно, за исключением двух дней – 25 и 26 (февраля) в связи с понижением температуры. В местных источниках упал дебет, поэтому перешли на график с 6 до 9 утра и с 18:00 до 21:00», – отчитался Буряк.

Он также рассказал о запасах воды, которые есть у региона на сегодняшний день.

«Хаста-Баш нам выдает 30 тыс. кубов в сутки, Массандровский – 11 тысяч и Уч-Кош 7,5 тысяч. Итого, общий объем – 49 тысяч. Поэтому вода подается постоянно. Из водохранилищ стараемся воду не брать. Практически не берем из Загорского водохранилища – на сегодняшний день мы имеем 4 млн 196 тыс. куб. м воды, в Счастливенском – 4 млн 800 тыс. куб. м воды. Общий объем составляет 9 млн 74 куб. м воды. Полезный объем – 6 млн 674 куб. м воды», – пояснил замглавы администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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