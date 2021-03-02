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Власть

В Симферополе обещают отремонтировать 60 улиц

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе совещания по ситуации в сфере водообеспечения Республики Крым затронул вопрос ремонта улично-дорожной сети в Симферополе.

Сергей Аксенов подчеркнул, что на ремонт улиц не должно тратиться более 10 дней. По словам Главы республики, в текущем году в столице Крыма запланирован ремонт и капитальный ремонт более 60 улиц.

«В Симферополе должен быть заранее согласованный график по каждой улице, чтобы подрядчик в рамках технологического процесса тратил на ремонт улицы в полном объеме от трех дней до недели. Особенно это касается центральных улиц, например, Толстого, Пролетарской, Карла Маркса. Если где-то надо будет – 10 дней, но не месяцы. Точные сроки должны быть установлены по дням», – сказал Глава республики.

Также Сергей Аксенов поручил оперативно информировать граждан о возможных сбоях в подаче воды в связи с ремонтом улично-дорожной сети.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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