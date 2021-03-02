В Симферополе мужчина обокрал знакомую из ночного клуба

39-летняя жительница Симферополя обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный украл у нее золотую цепочку с кулоном стоимостью 150 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего мужчину.

«Сотрудники полиции восстановили картину произошедшего и выяснили, что задержанный и потерпевшая ранее уже были знакомы. После совместно проведенного времени в ночном клубе, женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, села в машину к своему знакомому, где уснула. Воспользовавшись крепким сном подруги, мужчина снял с ее шеи золотую цепочку с кулоном», — рассказали в МВД по Республике Крым.

Злоумышленник сдал украденное украшение в ломбард, а деньги потратил в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное похищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину). Вору грозит до 5 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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