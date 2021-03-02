В Севастополе всю ночь спасали застрявшего на скале туриста

Спасатели оказали помощь мужчине, который застрял на скале в районе Балаклаво-Ласпинского перевала.

Об этом сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

«1 марта в районе Балаклаво-Ласпинского перевала мужчина застрял на скальной полке после того, как свернул с Большой Севастопольской тропы. К месту было направлено три поисково-спасательных отряда. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили гражданина со скального участка, а затем катером отвезли на берег», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел накануне, а сама спасательная операция завершилась утром во вторник. В медицинской помощи спасенный не нуждался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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