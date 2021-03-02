В Севастополе прямо на ходу загорелся автомобиль

В районе школы № 38 на проспекте генерала Острякова в Севастополе прямо во время движения загорелся легковой автомобиль.

Видео происшествия опубликовали очевидцы в группе «Автопартнер Крым« в соцсети ВКонтакте. В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю информацию подтвердили.

«В 18 часов 19 минут в оперативно–дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что на проспекте генерала Острякова горит автомобиль. По адресу выдвинулись два отделения пожарно-спасательной части №1. По прибытии на тушение подали пенообразователь. Площадь пожара составила три квадратных метра», – сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко.

Разлива горюче-смазочного материала не произошло. Пожар был своевременно потушен. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

В комментариях к посту в соцсети очевидцы пишут, что за рулем автомобиля была девушка, которой не удалось самостоятельно справиться с огнем, как и пришедшим ей на помощь с огнетушителями водителям других машин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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