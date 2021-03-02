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Происшествия

В Севастополе неизвестный угрожал «порезать» ребенка на детской площадке

В Севастополе незнакомый мужчина угрожал расправой ребенку.

Об этом в сообществе «Черный список Севастополь» в соцсети «Вконтакте» сообщила мама мальчика Анастасия Ткаченко.

«27.02.2021 года около 12 дня на детской площадке между домами 6 и 14 на ул. Молодых строителей моему семилетнему сыну мужчина угрожал «достать нож и порезать», – написала она.

По словам Ткаченко, семья редко посещает эту детскую площадку и впервые столкнулась с такой угрозой на улице.

«Ребенок просто решил на ней переждать те 20 минут, которые я потратила на покупки. Ребенок испугался и об угрозах рассказал уже дома. Чувак, если ты это читаешь, теперь мы будем приходить на эту площадку чаще и всей семьей, а когда встретим тебя, незамедлительно пригласим полицию, чтоб она тебе доходчиво объяснила, почему угрожать людям расправой плохо», – отметила автор сообщения.

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