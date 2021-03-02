В Севастополе начали подготовку к купальному сезону

Прошлый сезон оставил смешанные впечатления у жителей и гостей города.

В Севастополе начались мероприятия по подготовке к купальному сезону. Ответственные ведомства начинают объезд городских пляжей, а также проводят совместную работу с их операторами. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, долгосрочные контракты на обслуживание городских пляжей ранее были заключены с различными компаниями. Сейчас департамент осуществляет контроль за подготовкой этих территорий к лету, а также соответствием всех разрешительных документов.

«Эту работу начинайте – мы обязательно более подробно посмотрим, какая работа там проведена собственниками и ведется ли она», – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, ранее оператору пляжа «Хрустальный» была поставлена задача: в короткие сроки принять решения в отношении покрытия, которое применяется на обслуживаемой им территории. Если компания не решит вопрос с плиткой, которую регулярно смывает штормами, контракт с ней будет расторгнут.

Отметим, что прошлый купальный сезон в Севастополе вышел совсем не «солнечным». До его официального старта, перенесенного из-за пандемии, жители города заметили турникеты вблизи отельного комплекса «Аквамарин», которые в течение двух месяцев ограничивали доступ на пляж отдыхающих без специального пропуска. Турникеты открылись только после того, как внимание к проблеме проявили губернатор региона и депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.

Кстати, узнать актуальную температуру воды в Севастополе и окрестностях можно на сайте seatemperature.ru.

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