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Власть

В Минэкологии Крыма обещают свободный доступ в Форосский парк

11:21 вторник, 2 марта 2021
Ялта

Вход на территорию Форосского парка будет оставаться свободным для посетителей, об этом заявили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

«Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым дает разъяснения, кающиеся посещения Парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский». В настоящее время подготовлен проект приказа о внесении изменений в положение о Парке, которым исключены пункты, регламентирующие режим посещения и лимиты рекреационной нагрузки на территорию Парка», - говорится в сообщении министерства в  Facebook.

Данный  проект, добавили в ведомстве, в настоящее время проходит процедуру согласования, после которой «будет принят в установленном порядке».

Ранее на территории Форосского парка начались строительные работы, возмутившие местных жителей. Как пояснили в министерстве экологии республики, в парке началось создание детского спортивного лагеря «Ак-Барс», для нужд которого будут построены три корпуса и реконструированы еще два. Местные жители, не согласные с таким решением, вышли на митинг в защиту парка. В результате прошла встреча с представителями власти, которые пообещали рассмотреть все вопросы. Кроме того глава республики Сергей Аксенов заявил, что все вопросы по Форосскому парку «будут решены в пользу людей».

Сообщалось, что вход в парк, которым с удовольствием пользуются не только местные жители, но и гости со всей России, будет оставаться свободным, но при условии «лимита рекреационной нагрузки», которая ранее также была разработана Министерством экологии республики. Исключение будет сделано только для местных жителей, которые смогут подтвердить свое место жительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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