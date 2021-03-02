Власть
В Крыму запретили высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников
В России с 1 марта вступает в силу закон, который будет запрещать высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет.
Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Теперь контролеры не смогут больше высадить из общественного транспорта.
«Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», - сказал спикер парламента России Вячеслав Володин.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из Севастополя пообещали пустить аэроэкспресс в симферопольский аэропорт. Проектирование новой железнодорожной ветки с аэроэкспрессом начнется уже в этом году.
Кабмин РФ отложил введение новых правил техсмотра автомобилей. Срок введения нового порядка техосмотра автомобилей в России отложен до 1 октября. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Часть центральной площади Симферополя перекроют в субботу. Власти 27 февраля закроют для пешеходов участок площади им. Ленина в Симферополе.
Почти 100 часов в пути: поезда из Мурманска начнут ходить в Крым. Поезда начнут ходить в Крым по новому маршруту Мурманск – Симферополь с конца мая.
Крымчан пугают отравленной рыбой из-за ЧП на турецком сухогрузе
Жители Крыма пересылают друг другу предупреждение о том, что местная рыба на городских прилавках непригодна в пищу, потому что отравлена ядовитым веществом, попавшим в воды Керченского пролива с борта сухогруза April.
Машину волонтера разбили молотком после публикации о медицине в Крыму фото
Потерпевшая Валерия Петрусевич отказалась комментировать ситуацию.
В Кремле не в курсе что происходит в Форосе
В Кремле не слышали о ситуации с парком Форос и не получали обращений от местных жителей по поводу вырубки деревьев в связи со строительством лагеря, но вопросы крымским властям задать планируют.
В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок
Первые опреснители появятся в Крыму гораздо раньше, чем думали крымчане.
28 февраля
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
За 1 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.