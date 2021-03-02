Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +4
море +9

Власть

В Крыму запретили высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

13:45 вторник, 2 марта 2021

В России с 1 марта вступает в силу закон, который будет запрещать высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь контролеры не смогут больше высадить из общественного транспорта.

«Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», - сказал спикер парламента России Вячеслав Володин.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из Севастополя пообещали пустить аэроэкспресс в симферопольский аэропорт. Проектирование новой железнодорожной ветки с аэроэкспрессом начнется уже в этом году.

Кабмин РФ отложил введение новых правил техсмотра автомобилей. Срок введения нового порядка техосмотра автомобилей в России отложен до 1 октября. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Часть центральной площади Симферополя перекроют в субботу. Власти 27 февраля закроют для пешеходов участок площади им. Ленина в Симферополе.

Почти 100 часов в пути: поезда из Мурманска начнут ходить в Крым. Поезда начнут ходить в Крым по новому маршруту Мурманск – Симферополь с конца мая.

Происшествия
Крымчан пугают отравленной рыбой из-за ЧП на турецком сухогрузе

Крымчан пугают отравленной рыбой из-за ЧП на турецком сухогрузе

Жители Крыма пересылают друг другу предупреждение о том, что местная рыба на городских прилавках непригодна в пищу, потому что отравлена ядовитым веществом, попавшим в воды Керченского пролива с борта сухогруза April.

Происшествия
Машину волонтера разбили молотком после публикации о медицине в Крыму

Машину волонтера разбили молотком после публикации о медицине в Крыму фото

Потерпевшая Валерия Петрусевич отказалась комментировать ситуацию.

Власть
В Кремле не в курсе что происходит в Форосе

В Кремле не в курсе что происходит в Форосе

В Кремле не слышали о ситуации с парком Форос и не получали обращений от местных жителей по поводу вырубки деревьев в связи со строительством лагеря, но вопросы крымским властям задать планируют.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

За 1 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации