В Крыму запретили высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

В России с 1 марта вступает в силу закон, который будет запрещать высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь контролеры не смогут больше высадить из общественного транспорта.

«Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», - сказал спикер парламента России Вячеслав Володин.

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