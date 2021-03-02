Происшествия
В Крыму умер переживший вооруженное нападение на подстанцию медик
На 48-ом году жизни в Симферополе скончался Владимир Слончак, медик, переживший в 2015 году вооруженное нападение на подстанцию скорой помощи в Симферополе.
Об этом говорится на странице Центра медицины катастроф Республики Крым в Facebook.
Владимир Слончак посвятил медицине более 30 лет. В 1990 году он пришел на должность санитара в реанимационное отделение областной больницы города Кустанай, Казахстан. В 1997 году переехал в Крым, где сначала работал в психиатрической больнице, после чего перешел в скорую помощь, где изначально работал фельдшером выездной бригады. В 2019 году он был назначен на должность старшего фельдшера Службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом.
В 2015 году он пострадал в результате вооруженного нападения на подстанцию скорой помощи «Спутник», которая расположена в Симферополе. Тогда крымчанин Бекир Небиев, вооружившись ружьем, ворвался на подстанцию и начал вести хаотичный огонь по медикам. В результате погибли 55-летняя санитарка Татьяна Коткова и 30-летняя фельдшер Ирина Суханик. Еще два человека, в том числе, Владимир Слончак, получили ранения разной степени тяжести. Владимиру Небиев попал в голову. Выжить медику удалось только благодаря профессионализму его коллег. Мужчина остался инвалидом, ему была присвоена вторая группа. Несмотря на это он продолжил работу в санитарной авиации Центра медицины катастроф РК.
«Смерть вырвала из наших рядов незаменимого работника, профессионала своего дела, ответственного руководителя, скромного человека, который долгие годы был душой коллектива. Без сомнения - огромная утрата для нас всех», - говорится в сообщении Центра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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