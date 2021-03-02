В Крыму произошла тройная авария с участием пассажирского автобуса: есть жертвы

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ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика «КамАЗ» и легковой машины Peugeot, произошло утром 2 марта в районе поворота в Евпаторийской трассы к Химпоселку в границах города Саки.

Водитель автомобиля Peugeot поворачивал налево, когда его «догнал» ехавший в попутном направлении «КамАЗ». По предварительным данным ГИБДД, его водитель не выбрал безопасную скорость движения.

После удара легковушку выбросило прямо полосу встречного движения, где на нее на всей скорости налетел пассажирский автобус «Эталон». В его салоне котором находилось трое пассажиров и водитель.

От удара «КамАЗ» вылетел с дороги и перевернулся, а автобус съехал в кювет на противоположной обочине.

Пострадал пассажир «Эталона», водитель Peugeot скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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