Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Появится ли крымская вакцина от коронавируса? ● В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно ● Еще пять пациентов с Covid-19 скончались в Крыму за сутки ● Ситуация с COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек
В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом
фото © zdrav.expert
Показатели смертности от коронавируса в 3-4 раза выше, чем средние по России.
Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в Крыму.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2035 человек, стационарное (covid и пневмония) — 1418.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 35857 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 31978.
Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своем фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 1 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Еще пять пациентов с Covid-19 скончались в Крыму за сутки. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2103 человек, стационарное (covid и пневмония) — 1443.
Ситуация с COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли три человека в возрасте 69 и 70 лет.
В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек. Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил, что к 23 февраля в Крыму привито российской вакциной от коронавируса 35 944 человека, из них 10 734 получили второй компонент.
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В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом
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