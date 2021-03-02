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Власть

В Крыму предлагают увеличить штрафы за незаконный сброс нечистот

07:50 вторник, 2 марта 2021

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Изменения предусматривают увеличение штрафных санкций за самовольный сброс нечистот в водные объекты.

Об этом на оперативном совещании по вопросам водообеспечения сообщил глава министерства Геннадий Нараев.

«Проект федерального закона разработан, сейчас находится на стадии согласования. Мы предлагаем увеличить санкции в 5 раз – от 2 тыс до 10 тыс рублей», – сообщил министр.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что дисциплинированным гражданам эти штрафы не грозят. Ранее он поручил ликвидировать к курортному сезону реки с нечистотами на пляжах республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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