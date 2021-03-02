В Крыму предлагают увеличить штрафы за незаконный сброс нечистот

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Изменения предусматривают увеличение штрафных санкций за самовольный сброс нечистот в водные объекты.

Об этом на оперативном совещании по вопросам водообеспечения сообщил глава министерства Геннадий Нараев.

«Проект федерального закона разработан, сейчас находится на стадии согласования. Мы предлагаем увеличить санкции в 5 раз – от 2 тыс до 10 тыс рублей», – сообщил министр.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что дисциплинированным гражданам эти штрафы не грозят. Ранее он поручил ликвидировать к курортному сезону реки с нечистотами на пляжах республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму опять завоют сирены. 3 марта будет проводиться проверка системы оповещения населения Республики Крым с включением электросирен.

В Бахчисарае полиция искала среди водителей сторонников Навального. В минувшие выходные в Бахчисарае сотрудники ГИБДД останавливали водителей для выявления потенциальных сторонников оппозиционера Алексея Навального, который приговорен в России к тюремному заключению.

Украинская прокуратура готовит новое сообщение в Гаагу по Крыму. Прокуратура АРК готовит новое информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге по ситуации в Крыму.

Симферополец может сесть в тюрьму за прописку в свой квартире 15 человек. Симферопольские полицейские выявили подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет иностранных граждан.