Власть
В Крыму предлагают увеличить штрафы за незаконный сброс нечистот
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Изменения предусматривают увеличение штрафных санкций за самовольный сброс нечистот в водные объекты.
Об этом на оперативном совещании по вопросам водообеспечения сообщил глава министерства Геннадий Нараев.
«Проект федерального закона разработан, сейчас находится на стадии согласования. Мы предлагаем увеличить санкции в 5 раз – от 2 тыс до 10 тыс рублей», – сообщил министр.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что дисциплинированным гражданам эти штрафы не грозят. Ранее он поручил ликвидировать к курортному сезону реки с нечистотами на пляжах республики.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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